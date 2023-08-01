«Ему ничего не мешало»: стало известно, как житель Пушкино годами ходил с пулей в глазу

Житель подмосковного города Пушкино шесть лет ходил с пулей в глазу, сообщает Mash . В Минздраве Московской области рассказали, что травму гражданин получил в результате неосторожного обращения с пневматическим оружием.

По словам врачей Московской областной больницы им. проф. Розанова В. Н., где мужчине проводили операцию, пуля в глазу не беспокоила 26-летнего пациента ранее. Удалить ее он решил только потому, что собирался пройти МРТ-исследование из-за головных болей. А на следующий день после операции он сразу пошел на работу.

В пресс-службе медучреждения нам рассказали, что ситуация не отразилась на здоровье молодого человека.

«Он чувствует себя хорошо и выписался на следующий день без каких-либо жалоб. Причем к каким-либо последствиям для зрения и в общем для здоровья это не привело — пулька находилась почти под бровью и глазу не навредила», — сказали в пресс-службе корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

В больнице также добавили, что пациент оказался очень везучим, но к критической ситуации оказался равнодушен.

«Ему ничего не мешало, поэтому он и не обращался. Врачи отнеслись к этому спокойно, они и не такое отношение к здоровью видели в своей практике», — дополнили в пресс-службе.

Специалисты посоветовали не пренебрегать походом в больницу в подобных ситуациях во избежание рисков воспаления и возможных осложнений.

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