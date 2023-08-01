Пневматическую пулю, попавшую в глаз мужчины шесть лет назад, достали врачи в Подмосковье

Двадцатишестилетний мужчина обратился в офтальмологическое отделение Московской областной больницы имени Розанова с просьбой удалить пулю из левого глаза. Об этом рассказали в региональном Минздраве.

Отмечается, что травма была получена почти 6 лет назад в результате неосторожного обращения с пневматическим оружием. При этом все эти годы инородное тело никак не беспокоило пациента. Однако в последнее время у молодого человека появились головные боли и для выяснения причины их возникновения требовалось пройти МРТ. А наличие металлических элементов в исследуемой области является прямым противопоказанием для данной диагностики.

Врач-офтальмолог Анна Далиле подчеркнула, что молодому человеку повезло, что пуля располагалась почти под бровью, а иначе он мог бы лишиться глаза. Операция по извлечению пули прошла успешно и заняла всего полчаса. На следующие сутки пациенту же был выписан, и сразу отправился на работу.

Ранее глава региона Андрей Воробьев сообщил, что работников скорой помощи застрахуют и обеспечат тревожной кнопкой.