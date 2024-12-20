Неожиданное средство оказалось лучшим помощником от переедания на новогоднем застолье

Ароматерапевт Валерия Козинцева рассказала RuNews24.ru , как не навредить своей фигуре на новогодних застольях и не утяжелить задачу ЖКТ.

По словам эксперта, эфирные масла помогут не только создать приятную атмосферу праздника, но и позаботиться о своем здоровье. Козинцева рекомендовала обратить внимание на масла из гвоздики, апельсина, ели, корицы, имбиря и пихты. Можно добавлять ароматные продукты в диффузор или капать на подарочную упаковку.

На застольях эфирные масла могут помочь избежать негативных реакций. Например, если есть ощущение тяжести и даже отравления, то гвоздика поможет облегчить состояние. Для этого 8-9 капель добавляются в литровую бутылку Кока-Колы.

Что касается переедания, то его можно избежать, заполнив атмосферу дома ароматом корицы.

«Если после застолья вас терзает чувство тяжести и неприятные ощущения в животе, используйте эфирное масло мяты перечной. Растворите одну каплю масла в стакане воды и выпейте эту смесь. Такая простая комбинация поможет избавиться от дискомфорта и вернет легкость», — отметила эксперт.

Однако не стоит забывать об индивидуальных особенностях здоровья и аллергиях. Для приема каких-либо терапевтических масел внутрь важно проконсультироваться со специалистом. Кроме того, использование эфирных и косметических вариантов масел лишь вспомогательные средства.

Ранее сообщалось, что эксперт Козинцева объяснила влияние эфирных масел на иммунитет.