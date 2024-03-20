Эндокринолог Павлова: висцеральный жир мог погубить Василия Уткина

Спортивный комментатор Василий Уткин долгие годы боролся с лишним весом, который вызывал серьезные осложнения. Накануне его не стало в возрасте 52 лет. Как передает KP.RU со ссылкой на врача Зухру Павлову, журналиста мог погубить висцеральный жир.

Вес Василия Уткина достигал 200 кг. Еще 10 лет назад ведущий прибегал к бариатрической операции, уменьшив желудок. После этого, казалось, что Уткин пошел на поправку. Он сбросил целых 90 лишних килограммов. Однако операция не вылечила, и не могла вылечить причину ожирения. Со временем вес Уткина вернулся, и даже достиг 215 кг.

Как полагают, причиной смерти Уткина стали осложнения на фоне ожирения. Точная причина будет установлена позже, но по предварительной — ведущего погубила тромбоэмболия легочной артерии.

«Самый опасный вид жира – это внутренний, так называемый висцеральный. Висцеральный жир обволакивает внутренние органы, и, если его больше 10–15% от общего количества жира в организме, он опасен. Быстрая утомляемость, одышка, сонное апноэ, сахарный диабет, метаболический синдром, системное воспаление – это лишь неполный список того, что грозит при таком висцеральном ожирении» — пишет в книге «Обман веществ» д.м.н., врач-эндокринолог Зухра Павлова.

Тяжелая форма ожирения провоцирует риск развития диабета II типа, атеросклеротических бляшек в сосудах, гипертонии, подагры, системное воспаление, гормональный сбой. Кроме того, при лишнем весе больше вероятности столкнуться с онкологическими заболеваниями. Продолжительность жизни людей с ожирением гораздо меньше, чем у тех, кто находится в нормальном весе.

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