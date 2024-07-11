Эндокринолог Терушкин: частые перекусы приводят к инсулиновым «качелям»

Частые перекусы вредны и это не миф, а настоящая проблема современного человека. Чем меньше у него времени, тем чаще он «кусочничает». В беседе с сайтом aif.ru врач-эндокринолог Роман Терушкин отметил, что это серьезно ударяет по уровню инсулина в крови.

По словам специалиста, каждый перекус организм воспринимает как полноценный прием пищи, даже если была съедена одна печенька. Однако после человек может остановиться, так как удовлетворив аппетиты. В то же время уровень глюкозы в крови резко возрастает за счет полученных углеводов.

«Если мы едим 3-4 раза в день с большими перерывами, глюкоза успевает утилизироваться, но если мы перекусываем постоянно, то инсулиновые «качели» будут раскачиваться без остановки, что приведет к нечувствительности рецепторов к инсулину», — объяснил врач.

Из-за таких скачков уровень инсулина будет расти, провоцировать набор лишнего веса. В конечном итоге все приведет к ожирению и инсулинорезистентности, при которой очень тяжело сбросить лишние килограммы. Также можно развить сахарный диабет 2-го типа.

Таким образом врач опроверг один миф: о пользе дробного питания. Есть нужно полноценно и желательно в одно время, включая в рацион продукты здорового питания.

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