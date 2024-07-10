Врач Москвичева посоветовала худеющим есть овощи с длительным ощущением сытости

При похудении важно соблюдать сбалансированное питание и включить в рацион полезные продукты с длительным ощущением сытости. Об этом заявила врач-невролог высшей категории Александра Москвичева в беседе с RuNews24.ru.

Заниматься экстремальным похудением специалисты не рекомендуют никому, а вот снижать вес за счет сбалансированного питания обычно советуют всем. Питание лучше разработать индивидуально, но с соблюдением ряда базовых, общих правил. По словам врача Москвичевой, это можно сделать, включив разнообразные продукты. Обязательно должны быть следующие позиции:

Продукты, поддерживающие здоровую микрофлору кишечника (например, кисломолчные)

Низкокалорийные продукты с длительным ощущением сытости (темно-зеленые овощи, белковая пища и насыщенная клетчаткой).

Альтернатива соли, такие как специи (базилик, розмарин, красная паприка, карри, куркума и т.д.).

«Проблема набора веса — многофакторная проблема, большую роль в ней играет нарушение работы так называемой оси «кишечник-головной мозг», что приводит как к неправильной передаче сигнала об уровне сытости, так и к проблемам с перевариванием и всасыванием поступивших с пищей питательных веществ. В итоге мы бесконтрольно поглощаем большие объемы пищи и плохо усваиваем то, что съели», —

Врач советует употреблять овощи и другую пищу в запеченном, тушенном или сыром виде. Количество жиров, особенно в соусах, должно быть минимальным. Это приблизит к здоровому похудению.

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