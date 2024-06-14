Эндокринолог Зухра Павлова предупредила о переедании из-за телефонов за столом

Привычка совмещать времяпровождение в телефоне с едой оказалась плохой пищевой привычкой. Доказано, что человек не получает необходимого насыщения, следовательно, идет за новой порцией еды. Об этом рассказала врач – эндокринолог Зухра Павлова в беседе с KP.RU .

Пища не только топливо для организма, но и источник удовольствия. Человек, который отвлекается во время трапезы на гаджеты, обречен на переедание. Все потому, что мозг разрывается между задачами: с одной стороны он пытается вникнуть в новости, видео или игру, с другой — распознать поглощаемую еду. При вкусном питании в организме выделяются необходимые гормоны, в том числе дофамин. Уровень кортизола, гормона стресса, снижается.

Однако еда не принесет никакого насыщения и чувства удовлетворения на физическом уровне, если человек отвлекается на телефон.

«Когда мы едим осознанно, сосредоточившись на процессе и пережевывая, а не заглатывая пищу, то можно не только насытиться от меньшей порции и получить при этом удовольствие, но и извлечь из пищи необходимые нам макро- и микроэлементы», — отметила Павлова.

При этом общение за едой в компании друзей тоже должно проходить соразмеренно. Стоит поддержать беседу, но в процессе еды сосредоточиться именно на тарелке. После этого можно перейти к напиткам, усвоение которых уже не так критично, как пищи.

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