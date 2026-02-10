«Энергетический кризис и рост цен»: почему на Кубе стало «очень стремно» для туристов

После пандемии коронавируса обстановка на Кубе стала заметно хуже, сообщила «Лента.ру» со ссылкой на турэксперта Майю Котляр. Она писала нынешнее положение дел на острове фразой «выглядит все очень стремно».

По словам Котляр, цены на все товары и услуги выросли, а магазины при этом часто стоят полупустые с крайне скудным ассортиментом.

«Дефицит ощущается буквально во всем», — добавила эксперт.

Усугубляет положение и энергетический кризис: по всему острову сейчас происходят перебои с электричеством и вводятся ограничения на его использование, что негативно сказывается на качестве отдыха.

Дополнительным фактором риска стал рост уровня преступности, подчеркнула Котляр. Проблемы добавляет и длительный перелет, который занимает около 14 часов в одну сторону. Сервис в отелях, по оценкам эксперта, заметно снизился, а дефицит ресурсов ощущается в гостиницах любой категории.

Ситуация достигла точки, когда российских туристов начали массово выселять из некоторых отелей. Причиной стал острый топливный кризис и связанные с ним проблемы в энергоснабжении. Туристов перевозят в другие, часто более дешевые гостиницы, где ситуация с электричеством является более стабильной.

Ранее в интервью интернет-изданию «Подмосковье сегодня» кандидат экономических наук Инна Литвиненко заявила о подорожании авиабилетов на Кубу в ближайшее время.