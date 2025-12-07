Энергетики и вейпы убили здоровье: как конкурс блогера Литвина на Porsche привел юношу к диабету

19-летний житель Астрахани получил третью группу инвалидности из-за развития серьезных заболеваний. По данным Mash, причиной стала его попытка увеличить шансы на победу в конкурсе популярного блогера, передает Life.ru.

Молодой человек в течение примерно года употреблял до четырех банок энергетических напитков в день и активно использовал электронные сигареты. Это было связано с его желанием выиграть автомобиль в конкурсе, для участия в котором требовалось регистрировать чеки за покупки.

Со временем его состояние здоровья резко ухудшилось. Медицинское обследование выявило у него инсулинозависимый сахарный диабет первого типа, а также нарушение функций щитовидной и поджелудочной желез. Уровень сахара в крови на момент диагностики значительно превышал норму.

По словам врачей, развитию заболеваний способствовал стресс, а употребление энергетиков и вейпов стало отягчающим фактором. Ранее молодой человек активно занимался спортом и имел хорошие медицинские показатели.

В настоящее время ему требуется постоянный контроль уровня сахара в крови, регулярные инъекции инсулина и соблюдение строгой диеты.

