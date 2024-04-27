Энергетики Подмосковья перейдут на усиленный режим работы в майские праздники

Специалисты компании «Мособлэнерго» вводят дополнительные меры по обеспечению надежного электроснабжения в Подмосковье в период майских праздников, сообщила пресс-служба министерства энергетики Московской области.

Так, с 28 апреля по 2 мая и с 9 по 13 мая на круглосуточное дежурство выходят руководители предприятия, а также оперативно-ремонтный и оперативный персонал. Все плановые ремонты и переключения на данный период отменяются, за исключением работ по ликвидации технологических нарушений.

В рамках подготовки к длинным выходным специалисты «Мособлэнерго» внепланово проверили электросети, осмотрели линии электропередачи и оборудование, а также провели техобслуживание транспорта и спецтехники. В филиалах компании усилены меры пожарной и антитеррористической безопасности.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил профильным ведомствам держать на контроле ситуацию с лесными пожарами в регионе.