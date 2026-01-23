Энергетики против стихии: кто виноват в том, что районы Калининградской области погрузились во тьму

Аномально низкие температуры в Калининградской области спровоцировали серию коммунальных аварий. В ряде населенных пунктов, включая поселок Логвино и улицы Калининграда, произошли прорывы водопроводных и канализационных сетей. Это привело к затоплению территорий и подвалов, образованию ледяных наростов и распространению неприятного запаха в жилых помещениях, сообщает Клопс.

Параллельно в регионе были зафиксированы масштабные перебои с электроснабжением. Аварии на улице Ломоносова в Калининграде и в поселке Холмогоровка оставили потребителей без света на срок более 15 и 24 часов соответственно. Энергетики оперативно устранили последствия, но вопросы о причинах инцидентов остаются открытыми.

На фоне инфраструктурных проблем градостроительный совет области одобрил проект нового жилого микрорайона в Светлогорске. Планируется строительство 17 многоквартирных домов на 527 квартир с детским садом, но без школы, что вызвало критику.

Отдельным вызовом для жителей стали ограничения в работе почтовой связи. Литва заблокировала наземный транзит значительной части грузов, подпадающих под санкции. Это вынудило «Почту России» перейти на морскую и авиационную пересылку, что привело к увеличению сроков доставки посылок в другие регионы страны. Большинство коммунальных происшествий взяла на контроль прокуратура Калининградской области.

