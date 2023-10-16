«Энергия веков»: выяснилось, какой магической силой обладает крымская сосна

Найденная в Крыму сосна оказалось вовсе не такой старой, как ранее предполагали ученые, пишет РИА Новости. Но несмотря на то, что возраст сенсационной находки составил не 1,5 тысячи лет, а всего 616, удивительное дерево все равно было свидетелем множества исторических событий и накопило в себе поистине магическую энергию.

Колдун и мастер таро Алексей Гришин рассказал нашему изданию, как подобные древние деревья могут помогать людям.

«Сосна действительно может быть источником магии и силы. Деревья обладают колоссальной энергией. Объятия с ними позволяют нам избавиться от отрицательной энергии: она через корни уходит в землю, и само дерево при этом не чахнет», — заявил Гришин интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

По его словам, абсолютно неважно, сколько дереву лет, но чем оно старше, тем сильнее. Встретив такое растение, обязательно попросите у него исполнить ваше желание, посоветовал колдун.

«Обнимите дерево. Если хотите от чего–то избавится, то представьте, как от вас уходит все негативное к корням в землю. А если, наоборот, желаете, чтобы исполнилось заветное желание, то представьте, как энергия идет вверх по стволу, как будто бы отправляется в космос», — заключил собеседник издания.

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