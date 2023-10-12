«Настоящее богохульство»: что будет, если в церкви заказать по живому службу, как по мертвому

Человек с рождения и до смерти находится в социуме. Люди окружают нас с самого детского сада — одноклассники, одногруппники, коллеги. Сказать, что все они непременно окажутся милыми и приятными, конечно, нельзя.

Иногда ненависть к ближнему зашкаливает, и тогда, начитавшись советов доморощенных колдунов, люди идут в церковь и заказывают по живому службу, как мертвому. Они уверены — вот теперь обидчику конец, и ошибаются.

Колдун и мастер таро Алексей Гришин рассказал корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня», почему в церкви не получится сотворить зло и почему не стоит рассчитывать на защиту высших сил. Любая магическая операция, по его словам, проводится через определенный эгрегор.

«Если вы попросили прочитать за упокой на живого человека, а мы обращаемся к эгрегору православной церкви, то это уже настоящее богохульство. Это направление в магии относится к веретничеству», — заявил колдун.

Эти ритуалы противны церкви, убежден Гришин.

«Веретничество, богохульство строится на концепции отрицания. В концепции православной церкви колдовство и проведение магических обрядов, кроме обрядов православной церкви, которые проводят священники, являются недопустимыми», — подчеркнул собеседник издания.

По его словам, любой подобный ритуал просто не сработает. Надеяться, что высшие силы накажут мелкого пакостника, не стоит.

«Следуя этой логике, высшие силы нас должны наказывать за любую негативную мысль по поводу соседа, который в выходной день решил дрель достать. Это так не работает, и дело вовсе не в том, хорошие мы или плохие в своих мыслях, со свечкой в руках или без», — пояснил колдун.

Плохиш получит наказание только в том случае, если перешел дорогу очень сильному человеку.

«Если мы батон крошим на человека, у которого мощная защита от крутого мастера — нам прилетит. Если мы пикнули, как комар, по отношению к человеку, который сам по жизни пищит, как комар, то не будет ничего. Если бы существовала эта высшая справедливость, что уже бы вся планета ушла под воду, как Атлантида», — заключил Гришин.

Ранее колдун рассказал, что за болезнь поразила школьниц в Кении.