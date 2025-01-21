Енот устроил «конец света» в ряде жилых домов в Норильске

Пять жилых домов в Норильске остались без света из-за домашнего енота

Общество

Фото: [unsplash.com]

Енот-хулиган оставил без благ цивилизации жителей пяти домов, сообщили в управляющей компании «ЖКС-Норильск».

В канале ЖКС рассказали, что случай произошел в минувшую субботу. Жители пяти домов на ул. Ленинградская и ул. Лауреатов неожиданно остались без света. Специалисты АДС оперативно начали искать причину отключения. Оказалось, что всему виной проделки пушистого вредителя: енота по кличке Рони. Домашний зверь сбежал от хозяев и добрался до трансформаторной подстанции.

Енот шипел и не поддавался на уговоры сотрудников АДС. Вернуть хвостатого хулигана помогла хозяйка зверя, которая бросила все силы на поиски.

Жителям домов в итоге вернули электричество и исправили работу подстанции.

Ранее сообщалось, что в домах Смоленска после атаки ВСУ пропали свет и вода.

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