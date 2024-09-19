ЕП призвал выдать ордер на арест президента Венесуэлы Мадуро

Европейский парламент призывает выдать ордер на арест действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро и признать лидером оппозиции Хуана Гонсалеса Уррутиа. Об этом в четверг, 19 сентября, сообщил РЕН.ТВ.

Депутаты Европарламента считают Мадуро виновным в преступлениях против человечности на основании многочисленных нарушений прав человека. В то же время Гонсалес Уррутиа рассматривается как законный и демократически избранный президент страны. Европарламент настаивает на признании его главой государства с 10 января следующего года.

Известно, что 30 августа главы МИД ЕС отказались признавать Мадуро демократически избранным президентом Венесуэлы на неформальной встрече. А 2 сентября США арестовали самолет Мадуро, обвинив его в обходе американских санкций.

Ранее Европарламент своей резолюцией разрешил Украине атаковать Россию западным оружием. Однако это решение не имеет юридической ценности.