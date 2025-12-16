Эпический прорыв: в Одинцове медведь «выдул» снег из причинного места и стал вирусным мемом

Открытие лыжного сезона в Одинцовском парке имени Ларисы Лазутиной запомнилось горожанам не только свежеподготовленной трассой, но и неожиданным интернет-феноменом. Как передает REGIONS , декоративный надувной медведь словно «порвался» в пикантном месте во время работы снегогенератора, создав идеальное покрытие для лыжни.

Во время работы снегогенератора техника была установлена позади массивной декоративной фигуры медведя. Визуальный эффект превзошел все ожидания: мощная струя искусственного снега живописно била прямо из-под хвоста скульптуры, создав иллюзию, будто медведь сам является источником снегопада. Это забавное зрелище, снятое на видео, в считанные часы разлетелось по местным пабликам, собрав тысячи просмотров, лайков и шутливых комментариев, мгновенно превратив медведя в главный мем начала зимы.

Пока одни жители с юмором обсуждали «технические особенности» мишки, другие оценивали практическую сторону: в парке действительно открыта полноценная лыжная трасса длиной 700 метров. Она подготовлена для конькового и классического хода, с двусторонним движением и удобными разворотами у той самой скульптуры и павильона «Спортвектор».

«Ждал открытия лыжни, здесь действительно комфортная трасса, как для новичков, так и для опытных спортсменов. Но я не подозревал что «засыпать» снегом помогал медведь», — поделился с REGIONS Денис Федосов, житель округа.

Случай стал эффективным пиар-ходом, привлекшим дополнительное внимание к спортивным возможностям парка, доказав, что даже бытовая настройка техники может обернуться позитивным информационным поводом.

