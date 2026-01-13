Эпидемия без диагноза: в Италии люди умирают один за другим без видимой причины
KP: тихий итальянский городок столкнулся с загадочной волной смертей
В итальянском муниципалитете Кастильон-Фьорентино (регион Тоскана) зафиксирована необычно высокая смертность в начале января 2026 года. По данным местных СМИ, за первые десять дней месяца в городе с населением около 12 тыс. человек скончались 14 жителей. Об этом пишет КП.
Мэр города Марио Аньелли назвал ситуацию аномальной и необъяснимой. Из-за количества смертей местная инфраструктура, включая часовни и кладбища, оказалась перегружена. Власти не сообщили о выявленной общей причине или возбудителе, способном объяснить произошедшее.
Отмечается, что по масштабу данная волна смертности превысила показатели самых сложных месяцев пандемии COVID-19 в этом районе.
