«Эпидемия будет в ноябре»: ясновидящая Мишина предсказала новую волну коронавируса

С наступлением осени Россия начала готовиться к новой волне коронавируса. Так, сегодня в Доме правительства РФ ввели ограничения для борьбы с сезонным распространением COVID-19. Ношение масок в здании станет обязательным, а количество контактов сократят.

При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что мониторинг заболеваемости коронавирусом по стране ведется, однако пока в Кремле не планируют усиливать меры по борьбе с COVID-19.

Экстрасенс Инна Мишина заявила, что новая эпидемия ковида будет в ноябре. По ее словам, пострадает много стран.

«Конечно же, Россия пострадает, Европа пострадает, жаркие страны. Сильнее всех ощутят на себе болезнь города-миллионники. Я вижу пик заболеваемости в Турции, в арабских странах и Израиле. Большое количество заболевших будет в Египте», — рассказала ясновидящая интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Она добавила, что страны из-за коронавируса закроют свои границы.

«Я вижу, как закрываются небеса. Аэропорты будут опять под тотальным контролем. Людей на какое-то временя снова заставят сидеть дома», — подчеркнула Мишина.

Эзотерик отметила, что изоляция продлится недолго.

Ранее экстрасенс Мишина предсказала голод в Европе.