«Эти страны очень сильно пострадают»: экстрасенс предсказала голод в Европе и США

В ближайшее время Землю ждут страшные испытания. Ясновидящая Инна Мишина увидела череду катастроф, которые обрушатся на планету уже в конце сентября.

Видения страшных разрушений пришли к ней во сне. Начало череде трагедий положат мощные магнитные бури, пик которых придется на 29 сентября. По словам Мишиной, пострадает половина земного шара.

По миру также прокатятся землетрясения, торнадо, цунами, песчаные бури, а также оползни в горах. Но не менее страшным будет то, что наступит потом. Начнется голод, утверждает экстрасенс.

«Голодными будут ходить Греция, Америка, Италия, Франция, Турция, Молдавия, Украина, Польша, Германия. Эти страны очень сильно пострадают. Будет страшная безработица», — заявила Мишина интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Ясновидящая добавила, что люди поедут на заработки в Россию. Европейцы начнут массово переселяться в нашу страну, а русскоговорящее население Европы приедет домой одним из первых.

Ранее экстрасенс Мишина рассказала, какое имя следует дать новорожденному.