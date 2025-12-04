Эпидемия в баллончике: новые меры в Подмосковье перекроют детям доступ к «тихим убийцам»

В Московской области вступают в силу жесткие административные меры, направленные на спасение жизней подростков. В беседе с REGIONS зампредседателя Всемирного Русского народного Собора, председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов объяснил, как будут реализовывать защиту детей после принятия этих изменений.

Как напомнил Иванов, цель запрета на продажу баллончиков — перекрыть канал распространения так называемого «сниффинга» — смертельно опасного вдыхания летучих веществ, которое за несколько лет унесло жизни более 800 детей по всей России. Речь идет о запрете продажи несовершеннолетним бытовых газовых баллончиков для заправки зажигалок и аналогичных товаров, которые стали легкодоступным орудием трагедии.

«Это не безобидная шалость. Вдыхание сжиженного газа вызывает мгновенную гипоксию — кислородное голодание мозга, что приводит к кратковременным галлюцинациям, ради которых дети и идут на это. Но расплата наступает немедленно: тяжелейшее повреждение клеток головного мозга, нарушение сердечного ритма, вплоть до остановки сердца, что и становится частой причиной смерти», — указал Иванов.

Доступность и низкая цена баллончиков, которые можно купить практически в любом ларьке, создают у детей иллюзию контроля и безопасности, в то время как на кону стоит жизнь.

Сам запрет на саму продажу действует с 1 марта. Однако главный сдерживающий механизм заработает с 1 сентября — это новая статья КоАП с колоссальными штрафами для нарушителей. Теперь продавец обязан проверять документы, если есть малейшие сомнения в возрасте покупателя.

Цена халатности или намеренного игнорирования закона теперь исчисляется сотнями тысяч и миллионами рублей: штраф для граждан — до 300 тыс., для должностных лиц магазина — до 700 тыс., а для самой торговой организации может достичь 2 млн рублей. Эти суммы призваны стать экономическим барьером, который заставит торговые сети выстроить строгий контроль.

Однако, как убежден Михаил Иванов, одних запретов и штрафов недостаточно для победы над этой «скрытой эпидемией». По его словам, за мощными законами и правилам должна стоять системная воспитательная работа. По этой причине важно продолжать формировать у детей осмысленное отношение к жизни и здоровью.

