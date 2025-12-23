Эпидемия в стакане: Мясников назвал напитки, которые убивают чаще, чем сигареты

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» назвал сладкие газированные и энергетические напитки самой главной опасностью для здоровья нации, в особенности для детей. По его мнению, именно эти продукты, а не фастфуд или иные факторы, являются ключевой причиной развития тяжелых заболеваний. Источник: выпуск программы на телеканале «Россия 1», пишет Лента.ру.

Александр Мясников констатировал, что регулярное употребление сладких газированных напитков и энергетиков напрямую ведет к развитию сахарного диабета и ожирения. Он пояснил, что эти болезни являются фундаментом для более тяжелых последствий, таких как инфаркты, инсульты и онкологические заболевания. Врач провел параллель, указав, что опасность от этих напитков сопоставима или даже превышает вред от традиционных факторов риска.

Мясников отметил, что в ряде развитых стран уже ввели законодательные ограничения на рекламу и продажу подобной продукции, особенно детям, признав ее угрозой общественному здоровью. Врач подчеркнул, что главная проблема заключается в колоссальном количестве скрытого сахара и химических добавок в составе этих напитков, которые систематически отравляют организм.

Он призвал родителей обратить особое внимание на то, что пьют их дети, и по возможности полностью исключить сладкую газировку и энергетики из семейного рациона, заменив их водой, морсами и компотами домашнего приготовления. По мнению Мясникова, борьба с этой привычкой могла бы стать более эффективной национальной программой по оздоровлению, чем многие существующие медицинские инициативы.

