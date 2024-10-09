Эпидемиолог Матвеев усомнился в распространении опасного вируса Марбург в России

Эпидемиолог Игорь Матвеев в беседе с RuNews24.ru обсудил вероятность возникновения эпидемии вируса Марбург в России. Он сомневается, что инфекция начнет проявляться вспышками, тем более на территории РФ.

Страшная лихорадка от вируса Марбург зачастую приводит к смерти и тяжелым обострениям, о чем предупреждали еще специалисты ВОЗ. Несмотря на обеспокоенность населения разных стран, эксперты сомневаются в начале эпидемии, как это было с коронавирусом. Как уточнил Матвеев, вирус был хорошо изучен еще в начале 70-х.

«Это заболевание представляет серьезную опасность, однако мы знакомы с ним уже давно. Мы уже сталкивались с коронавирусом и даже оспой обезьян. В первом случае мы справились неплохо с заболеваемостью, а во втором – вирус не смог распространиться в стране. Нет причин для беспокойства. Если только нет в планах его распространить среди населения искусственно», – объяснил Игорь Матвеев.

Напомним, что вирус вызывает температуру, зуд, лихорадку и обильные кровотечения. Летальный исход при тяжелом течении наступает через несколько недель. Вакцины от данной заразы не существует. Обезопасить себя можно, соблюдая гигиену, не контактируя с болеющими и укрепляя иммунитет.

Ранее сообщалось, что специалист заявил о вирусе Марбург в бананах.