Инфекционист предупредил о риске заразиться вирусом Марбург через бананы

Одной из причин вспышки вируса Марбург в Руанде стали бананы. О том, как правильно мыть фрукты и каким именно образом еще распространяется болезнь, рассказал врач-инфекционист Сергей Вознесенский в интервью «Вечерней Москве».

По словам Вознесенского, причиной вспышки вируса в Руанде стали именно бананы, судя по всему плохо промытые – ведь на них смогли сохраниться частички этого вируса. Насколько реально заразиться от фруктов в России? По мнению эксперта, сейчас большая часть продуктов все же проходит санитарный контроль, но перед употреблением и фруктов, и овощей Вознесенский рекомендует промыть их с водой и обычным мылом.

Но и это не все: такие геморрагические лихорадки могут передаваться и через контакт с больным пациентом, или же даже инфицированным животным – из того списка, который считается вероятным переносчиком заболевания.

Напомним, ранее стало известно, что смертельно опасную лихорадку выявили и на Украине - туда ее привез один из наемников.