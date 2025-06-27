Эпидемиологи исследуют причины летней вспышки ОРВИ

В Кемеровской области зафиксирован резкий рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями, сообщает VSE42.Ru со ссылкой на Роспотребнадзор.

По данным регионального управления ведомства, с 16 по 22 июня зарегистрировано 4,6 тысячи случаев ОРВИ — на 19,8% больше, чем неделей ранее.

Эпидемиологи провели лабораторные исследования образцов 208 пациентов. В 46 случаях удалось идентифицировать возбудителя заболевания. Важно отметить, что ни один из выявленных вирусов не относится к гриппозным.

Специалисты объясняют летнюю вспышку ОРВИ несколькими факторами: переменчивой погодой, сезонным ослаблением иммунитета и активной циркуляцией негриппозных респираторных вирусов. Жителям рекомендуют не забывать про меры профилактики и базовую гигиену.

Врачи советуют при первых симптомах заболевания обращаться за медицинской помощью, избегать мест массового скопления людей и чаще мыть руки. Особое внимание стоит уделить защите детей и пожилых людей, которые наиболее уязвимы перед вирусными инфекциями.

Ранее сообщалось, что вирусолог пояснила опасность сезонных вирусов в летний период.