Эпидемиологический инцидент вынудил приостановить работу школы под Саратовом

В школе города Маркса Саратовской области на время остановили очные занятия из-за выявленных случаев острой кишечной инфекции среди детей. Об этом рассказали в местном управлении Роспотребнадзора.

Неблагоприятная эпидемиологическая обстановка была зафиксирована в МОУ СОШ № 3 города Маркса. Количество детей, получивших острую кишечную инфекцию, не уточняется. Специалисты надзорного ведомства начали проверку, а пока всех учащихся отправили по домам: занятия в очной форме временно отменили.

«По результатам проведенных исследований в пробах биологического материала, отобранных у контактных и персонала, обнаружена РНК норовируса второго генотипа», — уточнили в ведомстве.

Специалисты также поработали в пищеблоке: забрали отбор проб готовой пищи, проверили хранение продуктов, сырья, питьевой воды и так далее.

В учреждении проводятся противоэпидемические мероприятия и дезинфекция. После проверки решат вопрос о дате открытия очных занятий. Ситуацию Роспотребнадзор держит на контроле.

Ранее сообщалось, что вспышка опасного вируса произошла в школе Надыма.