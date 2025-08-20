Епископ Мефодий: сегодня особенно важно преподавание духовно-нравственных основ на всех уровнях образования

В школах страны с 2026-2027 учебного года стартует предмет «Духовно-нравственная культура России». Епископ Мефодий отметил, что сегодня эта инициатива имеет большое значение.

«Сегодня как никогда важно системное преподавание духовно-нравственных основ на всех уровнях образования. Конечно же, эта инициатива целесообразна», - сказал он.

По его словам, сегодня в школах не так много гуманитарных дисциплин, помогающих детям с формированием целостной личности, осмысляющей себя в связи с Богом и другими людьми, свое место в истории.

«Знание и восприятие духовно-нравственных основ нашей воспитанной православием культуры для этого необходимы», - подчеркнул он.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев провел встречу с директорами областных школ и обсудил подготовку к 1 сентября.