Епископ Мефодий: сегодня особенно важно преподавание духовно-нравственных основ на всех уровнях образования
Епископ Мефодий отметил важность преподавания духовно-нравственных основ
Фото: [Медиасток.рф]
Викарий (помощник) патриарха Московского и всея Руси, ректор Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета (ПСТГУ) епископ Егорьевский Мефодий (Зинковский) в интервью РИА Новости отметил важность системного преподавания духовно-нравственных основ.
В школах страны с 2026-2027 учебного года стартует предмет «Духовно-нравственная культура России». Епископ Мефодий отметил, что сегодня эта инициатива имеет большое значение.
«Сегодня как никогда важно системное преподавание духовно-нравственных основ на всех уровнях образования. Конечно же, эта инициатива целесообразна», - сказал он.
По его словам, сегодня в школах не так много гуманитарных дисциплин, помогающих детям с формированием целостной личности, осмысляющей себя в связи с Богом и другими людьми, свое место в истории.
«Знание и восприятие духовно-нравственных основ нашей воспитанной православием культуры для этого необходимы», - подчеркнул он.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев провел встречу с директорами областных школ и обсудил подготовку к 1 сентября.