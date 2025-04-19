Епископ Волновахский поздравил православных жителей России со светлым праздником Пасхи

Владыка Амвросий, наместник обители Свято-Успенского Николо-Васильевского мужского монастыря, расположенной в селе Никольском в ДНР, поздравил россиян со светлым праздником Пасхи.

«Дай Бог и нам тоже в сердце всегда в своем иметь Воскресшего Спасителя. Поэтому поздравляю всех с Пасхой Господней, с Воскресением Христовым. И всем говорю: "Христос Воскресе", — обратился он к православным россиянам.

Слова владыки Амвросия передает РИА Новости.

Сейчас люди стали ближе к Богу, считает викарий донецкой епархии, объясняя это вооруженным конфликтом и пониманием того, что жизнь может закончиться в любой момент.

Ранее сообщалось о том, что патриарх Кирилл наградил Сергея Лаврова орденом Александра Невского.