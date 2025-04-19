Епископ Волновахский поздравил православных жителей России со светлым праздником Пасхи
Епископ Волновахский поздравил россиян с Пасхой
Фото: [flickr.com]
Владыка Амвросий, наместник обители Свято-Успенского Николо-Васильевского мужского монастыря, расположенной в селе Никольском в ДНР, поздравил россиян со светлым праздником Пасхи.
«Дай Бог и нам тоже в сердце всегда в своем иметь Воскресшего Спасителя. Поэтому поздравляю всех с Пасхой Господней, с Воскресением Христовым. И всем говорю: "Христос Воскресе", — обратился он к православным россиянам.
Слова владыки Амвросия передает РИА Новости.
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