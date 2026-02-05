Эпоха «уборщиц с тряпкой» прошла: что, по мнению эксперта, должно прийти на смену труду мигрантов

Специалист Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Константин Крохин выступил с критикой модели экономики, основанной на низкооплачиваемом труде мигрантов. По его мнению, Россия испытывает дефицит не иностранной рабочей силы, а современных, высокооплачиваемых и автоматизированных рабочих мест.

Крохин, беседуя с «Газетой.Ru», заявил, что утверждения о нехватке мигрантов не соответствуют действительности. Проблема, с его точки зрения, заключается в отсутствии достаточного числа вакансий, где труд был бы высокопроизводительным и достойно оплачивался. Он привел в пример сферу ЖКХ, где вместо «уборщиц с тряпкой» требуются операторы комплексной техники, способные заменить нескольких работников.

Эксперт уверен, что как только создаются нормальные условия труда — официальный договор, приличная зарплата и социальные гарантии, — российские граждане готовы занимать эти позиции. Он призвал идти по пути повышения производительности через автоматизацию, даже если такие решения изначально дороже, чем найм мигрантов.

Крохин связал запросы на дешевую иностранную рабочую силу с устаревшей бизнес-моделью части крупных предпринимателей, которые, по его словам, продолжают действовать в парадигме глобализации, уже не соответствующей текущим реалиям.

Ранее сообщалось, что мигранты с сомнительным образованием начали работать в российских поликлиниках.