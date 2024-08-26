ЭПЦ может разорвать канонические связи с Москвой под давлением эстонских властей

Эстонская православная церковь изменила устав и вскоре может разорвать канонические отношения с Москвой, сообщило РИА Новости.

В новой редакции устава ЭПЦ из текста убраны все упоминания Московского патриархата, хотя она находится в его канонической юрисдикции.

Кроме того, теперь за церковной организацией закрепляется самостоятельность «в делах церковно-административных, церковно-хозяйственных, церковно-просветительских и церковно-гражданских».

Предположительно, данные решения приняты под давлением светских эстонских властей. После провозглашения спецоперации на Украине «священной войной» в марте 2024 года в Эстонии призвали признать РПЦ «террористической организацией», после чего началось активное воздействие на позицию ЭПЦ.

Кроме того, есть информация, что прибалтийских священников вызывали на допросы, а в монастырях рассказывали об «угрозах» декларации съезда Всемирного русского народного собора (ВРНС).

Несмотря на попытки прийти к компромиссному и поступательному пути решения возникших проблем со стороны ЭПЦ, эстонские власти намерены принимать более решительные меры, направленные на полный разрыв канонических отношений с Москвой.

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