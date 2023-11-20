Эрдоган: Премьер Израиля пытается восстановить репутацию бомбежками в секторе Газа

Президент Турции считает, что израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху пытается восстановить репутацию с помощью бомбежек в секторе Газа. Об этом сообщает РИА Новости .

По словам Реджепа Тайипа Эрдогана, Нетеньяху утратил репутацию среди своего народа и теперь пытается вернуть расположение общества, позволяя бомбежки больниц, культурных объектов и школ в Палестине. Турецкий президент подчеркнул, что в результате действий премьера в секторе Газа оказались повреждены, либо уничтожены почти все медицинские учреждения.

Глава Турции заверил, что пристально следил за бесчинствами в больницах «Аль-Ахли» и «Аш-Шифа» и с самого начала понимал, что все обвинения в укрытии террористов в адрес учреждений являются ложью.