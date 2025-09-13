Одна из самых лояльных к россиянам стран в Европе перестала принимать заявки на визы

Генеральное консульство Испании в Москве неожиданно прекратило прием заявлений на визы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сайт визового центра BLS.

На сайте визового центра опубликовали лаконичное уведомление о приостановке приема заявлений по «техническим причинам» без указания сроков возобновления деятельности. Это решение стало неожиданным для тысяч россиян, планировавших поездки на популярные курорты Испании и другие страны ЕС.

«Уважаемые заявители! Обращаем ваше внимание, что по техническим причинам генеральное консульство Испании в Москве не будет принимать заявления до дальнейшего уведомления. Приносим извинения за доставленные неудобства», — говорится в сообщении.

До сегодняшнего дня Испания сохраняла статус одной из наиболее доступных стран Шенгенского соглашения для российских туристов наряду с Италией, Францией и Грецией.

Эксперты туриндустрии считают, что технические причины могут быть связаны с перенастройкой визовой политики или логистическими изменениями в работе дипломатических представительств. Однако пока это лишь предположения: официальные источники воздерживаются от комментариев.

