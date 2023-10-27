ЕС завершит подготовку к использованию прибыли от замороженных активов России

Руководители Евросоюза поручили Еврокомиссии и главе евродипломатии подготовить предложения по использованию прибыли от российских активов. Об этом сообщает РИА Новости .

Как рассказал глава Евросовета Шарль Мишель, большинство участников совета готовы пойти на решительный шаг в отношении активов России, замороженных с начала украинского конфликта. Теперь компетентным органам предложено подготовить проекты. По его словам, это даст возможность использовать часть российских денег. Доходы от активов России хотят направить на помощь Украине.

Европа уже не первый раз озвучивает намерение использовать деньги России для восстановления Украины, но до сих пор на Западе не было подготовлено законодательной базы.

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