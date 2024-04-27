Еще 100 миллионов долларов потратит Австралия ради Украины

Австралия решила направить Украине очередной пакет помощи, размер которой составит 100 миллионов долларов. Как сообщает телеканал ABC, об этом на пресс-конференции во Львове сказал руководитель австралийского Минобороны, заместитель премьер-министра страны Ричард Марлз.

Как заявил политик, 50 миллионов долларов из общей суммы направят на покупку систем противовоздушной обороны малой дальности, а еще 30 миллионов на приобретение дронов. Оставшейся 20 миллионов планируют израсходовать на закупку самых разных товаров, в том числе лодок и шлемов. Также Киеву передадут «высокоточные» боеприпасы класса «воздух-земля». Марлз подчеркнул, что австралийцы продолжат поддерживать Киев. По информации всего того же ABC, в сумме материковое государство оказало помощь на 800 миллионов долларов.

Ранее мы писали о том, что в РПЦ отказались от идеи устанавливать перемирие на время Пасхи. Такое решение было принято из-за того, что Киев все равно не будет соблюдать достигнутую договоренность.