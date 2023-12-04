Еще 120 эвакуированных из Газы граждан России вывезли самолетом в Москву

Самолет МЧС вывез в Москву еще 120 граждан России, эвакуированных из сектора Газа. Об этом сообщает ТАСС .

В воздух поднялся очередной самолет Ил-76, на борту которого находились россияне и члены их семей. Всех их транспортировали из сектора Газа в Каир, чтобы уже оттуда переправить в Москву. При этом сообщается, что совместная работа по вывозу россиян будет продолжаться. Известно, что КПП «Рафах» уже прошли еще 133 гражданина России со своими семьями.

Палестинская сторона сообщила, что вновь начала эвакуацию россиян, прервавшуюся во время недельного перерыва в боевых действиях.