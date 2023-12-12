Еще 144 жителя аварийных домов заселятся в новостройку в Шатуре

В поселке Туголесский бор под Шатурой выдали разрешение на ввод в эксплуатацию нового дома, построенного на Октябрьской улице. Как рассказали в подмосковном Минстрое, в него будут заселены жильцы аварийных домов.

В новые квартиры переселятся 144 человека, которые проживали в 57 квартирах аварийных домов на улицах Горького, Клубная и Октябрьская. До конца года в этих домах расселят почти две с половиной тысячи квадратных метров аварийного жилфонда.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на следующий год запланирован старт новой программы по расселению аварийного жилфонда. Будут расселять дома, которые были признаны аварийными после 1 января 2017 года.