Еще 19 воспитателей из Подмосковья получили сертификаты на соципотеку

Еще девятнадцать подмосковных воспитателей стали обладателями соципотеки. Церемония вручения сертификатов на получение жилья состоялась в Доме правительства региона.

Жилищную субсидию получили воспитатели из пятнадцати городских округов, сообщили в пресс-службе областного министерства образования.

Как отметила вице-губернатор Подмосковья Ирина Каклюгина, всего в текущем году сертификаты на жилье получат свыше семидесяти трех педагогов. Она напомнила, что программа социальной ипотеки позволяет значительно улучшить уровень жизни. Участники платят только проценты по кредиту, а полная стоимость квартиры оплачивается из областного бюджета.

На получение жилищной субсидии могут претендовать воспитатели в возрасте до 45 лет. При этом стаж работы в России должен составлять не менее пяти лет, а в Подмосковье — не менее трех лет. Еще одно важное условие программы — отсутствие собственного жилья и возможность получить ипотечный кредит. Узнать более подробную информацию можно по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о новых выплатах для семей с детьми и пенсионеров.