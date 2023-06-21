Еще 19 воспитателей из Подмосковья получили сертификаты на соципотеку
Фото: [Пресс-служба министерства образования МО]
Еще девятнадцать подмосковных воспитателей стали обладателями соципотеки. Церемония вручения сертификатов на получение жилья состоялась в Доме правительства региона.
Жилищную субсидию получили воспитатели из пятнадцати городских округов, сообщили в пресс-службе областного министерства образования.
Как отметила вице-губернатор Подмосковья Ирина Каклюгина, всего в текущем году сертификаты на жилье получат свыше семидесяти трех педагогов. Она напомнила, что программа социальной ипотеки позволяет значительно улучшить уровень жизни. Участники платят только проценты по кредиту, а полная стоимость квартиры оплачивается из областного бюджета.
На получение жилищной субсидии могут претендовать воспитатели в возрасте до 45 лет. При этом стаж работы в России должен составлять не менее пяти лет, а в Подмосковье — не менее трех лет. Еще одно важное условие программы — отсутствие собственного жилья и возможность получить ипотечный кредит. Узнать более подробную информацию можно по ссылке.
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