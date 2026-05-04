Еще 5 украинских БПЛА сбили над российским регионом

Подразделения противовоздушной обороны Минобороны России 4 мая отразили атаку беспилотников в небе над Тульской областью. Силами ПВО было уничтожено 5 украинских дронов. Об этом сообщает ТУЛАСМИ со ссылкой на пост губернатор региона Дмитрий Миляев.

По предварительным данным, которые приводятся в сообщении главы региона, повреждений зданий и объектов инфраструктуры не зафиксировано. Жертв и пострадавших среди мирного населения нет.

Обломки сбитых беспилотников, как обычно в таких случаях, будут обследованы специалистами. Экстренные службы региона работают в штатном режиме. Губернатор призвал жителей сохранять спокойствие и доверять только официальной информации.

Ситуация находится под полным контролем. В случае обнаружения подозрительных предметов или обломков летательных аппаратов МЧС напоминает о необходимости немедленно звонить по телефонам экстренных служб: 01, 101 или 112. Приближаться к обломкам и трогать их категорически запрещается.

Ночная атака стала очередной попыткой удара по российской территории, которая была пресечена дежурными средствами ПВО. Тула — не первый регион, который подвергается таким налетам, но система противовоздушной обороны, выстроенная в области, в очередной раз доказала свою эффективность. Сбиты все пять целей. Как говорится в сообщении Миляева, «обошлось без последствий». А это — главный результат любой такой ночи.

