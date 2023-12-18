Еще 73 россиянина возвращаются домой из сектора Газа

73 гражданина России спецбортом МЧС возвращаются из сектора Газа домой в понедельник, 18 декабря. Об этом сообщает РИА Новости , уточняя, что Ил-76 вылетел из Каира в Москву.

Среди 73 граждан 45 – это дети, уточнили изданию в пресс-службе МЧС. На данный момент не сообщается, во сколько борт приземлится в России, но это стало последним эвакуационным рейсом.

Работы продолжались два месяца, в итоге в Россию таким образом вернулись больше тысячи человек. Сообщается, что сейчас работа по эвакуации россиян завершается.