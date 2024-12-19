Путин: мошенничество против россиян на Украине стало частью госполитики

По словам президента РФ Владимира Путина, мошенничество на Украине, направленное на обман россиян с целью кражи денег, стало частью государственной политики, передает РИА Новости.

В ходе прямой линии, объединенной с пресс-конференцией, он отметил, что за этой деятельностью стоят профессионалы, действующие под надзором спецслужб.

Путин упомянул, что на недавнем мероприятии, организованном Сбербанком, руководитель компании Герман Греф сообщил о масштабах мошенничества в банковской системе.

Он указал, что специалисты, действующие на территории Украины, где данные схемы организованы на государственном уровне, активно работают над выманиванием средств у российских граждан. Президент подчеркнул, что лишь в рамках этого направления было украдено свыше 250 млрд руб.

Путин подчеркнул, что банки освоили быструю выдачу кредитов, однако им необходимо тщательно проверять финансовое состояние потенциальных заемщиков.

Президент высказал мнение о необходимости упорядочивания ситуации с мошенничеством. По его предложению, кредиты на сумму до 50 тыс. руб. могут предоставляться онлайн незамедлительно, в то время как для сумм свыше 50 тыс. следует выделять время для проверки.

Если же сумма кредита достигает 200 тыс. и более, то процесс принятия решения о выдаче следует растянуть на несколько дней.

Путин также акцентировал внимание на необходимости повысить ответственность тех, на чьи банковские карты первоначально поступают средства от мошеннических действий.

Также президент озвучил ключевой совет по противодействию телефонным мошенникам — просто вешать трубку.

Ранее сообщалось, что после удара по Украине вдвое сократились звонки мошенников гражданам РФ.