Еще более десяти промышленных предприятий станут получателям грантов ФРП Подмосковья

Еще 11 производственных компаний, работающих в Подмосковье в сфере импортозамещения, получат гранты областного Фонда развития промышленности (ФРП МО) по итогам конкурсного отбора, поддержку предоставляют в рамках субсидирования части процентной ставки по кредитам на покупку и создание основных средств. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Всего было предоставлено 14 грантов на сумму 100 миллионов рублей. За счет полученных средств предприятия смогут компенсировать затраты, направленные на уплату части процентов по кредитам, взятым на развитие производства», — сообщила заместитель председателя правительства, министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

По ее словам, с помощью поддержки компании смогут покрыть проценты по кредитным договорам на общую сумму пять миллиардов рублей. Напомним, что первый конкурсный отбор прошел в июне, третий — запланирован на декабрь. Узнать подробнее об условиях получения грантов можно здесь.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки бизнеса в Подмосковье.