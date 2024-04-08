Еще более двухсот единиц коммунальной техники передали округам Подмосковья

Более 200 единиц специализированной техники коммунального назначения передали в собственность 45 городских округов Подмосковья для муниципальных учреждений в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Передачу согласовало Министерство имущественных отношений Московской области, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Передача специализированных машин во многом улучшит работу коммунальной сферы муниципальных образований Московской области», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что коммунальным службам передали тракторы, подметально-уборочные и поливомоечные машины и другой транспорт. В общей сложности с начала года им передали 247 единиц уборочной техники.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил главам округов тщательно следить за работой котельных.