Еще более ста «народных троп» обустроили в Подмосковье

ГУСТ Подмосковья продолжает обустраивать пешеходные дороги, которые пользуются спросом у жителей и ведут к объектам социальной значимости. Сейчас обустроена уже 131 «народная тропа».

Руководитель ведомства Светлана Аипова отметила, что работы по благоустройству троп завершены в Чехове, Королеве и Электрогорске. Работы также продолжаются в Балашихе, Щелково, Одинцово и других округах.

«При выборе адресов основной акцент делается на два фактора: наличие поблизости школ, поликлиник, детских садов, а также учитываются просьбы жителей обустроить пешеходные коммуникаций в конкретной локации, — уточнила министр.

По словам Аиповой, «народные тропы» в летний период обустроят в 43 городских округах. С перечнем адресов можно ознакомиться здесь.

Напомним, что ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул важность того, чтобы сделать Подмосковье регионом-лидером.