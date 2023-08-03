Еще четыре корпуса появятся в составе ЖК «Каштановая Роща» в подмосковном Одинцово

Министерство жилищной политики Подмосковья выдало девелоперу проекта ГК МИЦ разрешение на строительство четырех новых корпусов на территории жилого комплекса «Каштановая Роща» в Одинцовском городском округе.

Ожидается, что корпуса будут представлять собой семнадцатиэтажные многоквартирные дома, на цокольных этажах которых обустроят кладовые помещения. Всего к покупке будет доступно семьсот четыре квартиры.

На первых этажах зданий расположатся коммерческие помещения. А для автовладельцев и гостей комплекса будут оборудованы парковочные места.

Более пяти гектаров прилегающего лесного массива превратят в парк с зонами отдыха, беговыми и велодорожками. Местом притяжения комплекса станет пешеходная улица с расположенным на ней велнес-центром, торговой галереей, фудхоллом и детскими центрами.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что долгожданная школа в микрорайоне Финский в Щелкове откроется к 1 сентября.