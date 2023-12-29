Еще четырнадцать семей, живущих в аварийных домах в Шатуре, переедут в новостройки

В подмосковной Шатуре ключи от новых квартир получили 14 семей, которые живут в аварийных домах, сообщили в областном Минстрое. Расселение пройдет в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда».

В ведомстве уточнили, что они переедут в новостройку на улице Химиков. Расселение затронет 197 граждан из 62 жилых помещений общей площадью более 3,3 тысячи квадратных метров. До этого они проживали в городе Рошаль на улице Октябрьской Революции, д. 50, д. 7, д. 9, д. 39, улице 3 Интернационала, д. 1, улице Могэс, д. 14, улице Урицкого, д. 9, д. 42, д. 73, д. 74 и улице Фридриха Энгельса, д. 14. В следующем году в округе приступят к новому этапу нацпроекта по расселению аварийных домов, признанных таковыми после 1 января 2017 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе восстановили права всех обманутых дольщиков.