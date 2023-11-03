Еще девять человек переселили из аварийного жилья в Подмосковье за неделю

За эту неделю новые квартиры получили девять переселенцев из аварийного жилья, расположенного в четырех округах Московской области. Об этом сообщили в областном Минстрое.

Работы прошли по нацпроекту «Жилье и городская среда», всего было расселено семь аварийных помещений.

«Жители аварийного фонда в Солнечногорске, Луховицах, Рузском и Богородском округах переехали в новые квартиры или получили выкупную стоимость за изымаемое жилое помещение в аварийном доме», — отметили в министерстве.

В общей сложности было расселено почти 256 квадратных метров аварийного жилья. Напомним, что жилье, которое признали аварийными до 2017 года, расселяют в рамках федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о работе по расселению аварийного жилья.