Еще два новых корпуса построят в составе «Резиденция Сколково» в Одинцово

В Главное управление государственного строительного надзора Московской области поступило извещение о начале строительства девятиэтажных корпусов на территории жилого комплекса «Резиденция Сколково», расположенного в центре рабочего поселка Заречье городского округа Одинцово.

Согласно проекту, корпус 2.1 вместит 215 квартир, площадь застройки составит 2,6 тыс. квадратных метров. Площадь застройки корпуса 2.2 составит 3,2 тыс. квадратных метров, в нем разместятся 256 квартир. Также в корпусах будет подземный паркинг, коммерческие помещения с отдельным входом, колясочные и кладовые.

Плановый срок завершения строительства второй квартал 2027 года. На территории комплекса уже построены два муниципальных детских сада с бассейном на 170 и 115 мест. В 2026 году застройщик планирует возвести школу на 750 учеников.

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