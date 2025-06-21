Гоняют из аэропорта в отель и обратно: полсотни россиян третьи сутки не выпускают из Шарм-эш-Шейха

Уже третьи сутки не могут вылететь из Шарм-эш-Шейха в Казань более 50 российских туристов. Представители туроператора и авиакомпании не сообщают, в чём причина задержки. Как передает SHOT, туристов привозят в аэропорт, отменяют рейс и отправляют обратно в отель.

Российские путешественники сообщили, что в общей сложности более пятидесяти человек оказались в затруднительном положении из-за задержки рейса. Среди них были семьи с маленькими детьми. По словам туристов, они должны были отправиться в путь 19 июня в 23:00 на борту самолёта авиакомпании AlMasria Universal Airlines, но рейс был сначала отложен, а затем и вовсе отменён.

Однако воздушные суда других перевозчиков продолжают выполнять полёты в Российскую Федерацию. Компания Pegas Touristik не предоставляет объяснений причин изменений в расписании рейсов.

Путешественники уже обратились в Росавиацию и российское консульство. В результате их рейс снова был отменён, и все 50 человек были размещены в гостинице.

У туристов, пользующихся услугами AlMasria, регулярно возникают проблемы. В связи с этим Росавиация выдвинула требование к египетской авиакомпании до 1 августа обеспечить регулярность полётов. В противном случае авиакомпания не сможет выполнять чартерные рейсы между Россией и Египтом в зимнем расписании 2025–2026 годов.

Ранее сообщалось, что более сотни туристов не могли вылететь в Египет из Шереметьево, так как их рейс компании AlMasria Universal Airlines задержали на 20 часов.