Еще две услуги в сфере опеки оцифровали в Московской области

В Подмосковье оцифровали еще две услуги в сфере опеки. Об этом сообщила пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Теперь жители региона могут подать в электронном виде заявление на установление опеки над несовершеннолетним на безвозмездных или возмездных условиях. Сделать это можно на портале госуслуг Подмосковья, рассказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

Глава ведомства добавила, что в случае обращения двух человек для совместного назначения их опекунами, второму заявителю согласие будет направлено отдельно — в личный кабинет.

Услуги по вопросам установления опеки и попечительства на региональном портале доступны в разделе «Соцподдержка» — «Усыновление и опека».

Ранее губернатор Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье успешно внедряет искусственный интеллект во все сферы жизни.