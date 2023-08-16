«Еще немножко, и она могла бы расстаться с нашим миром»: рунолог рассказала, как спасла женщину от гибели из-за магии

Знаменитый рунолог Инга Райская призналась, что зачастую причиной несчастий, которые происходят с людьми, могут быть случайно подобранные или полученные артефакты. Об одном таком случае она рассказала нашему журналисту подробнее.

По словам специалиста, случайно найденная вещь может навлечь на человека череду проблем вплоть до летального исхода.

«Часто люди считают, что если кто-то случайно что-то получил, то ему, дескать, провидение подсунуло какой-то магический ключ к его судьбе. Но кроме провидения этот ключ может подсунуть и иная сила, гораздо менее благостная», — заявила рунолог в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Инга Райская выросла на берегах Балтийского моря, где руны были в обиходе. Их изображали даже на заборах домов. Сейчас же стали популярны целые рунескрипты — рунные заклинания, собрания рун.

«Обратилась ко мне однажды клиентка, которая приобрела охранный рунескрипт в Исландии. Люди, которые причастны к магии и торгуют магической атрибутикой, продали ей рунескрипт, как они сказали, для ее дома. Но когда женщина разместила купленную вещицу на фасаде своего дома, у нее начались неприятности. Пожары, отказы электрики. Переругалась со всеми соседями», — рассказала Райская.

Осознав, что причиной бедствий может быть недавно купленная вещь, клиентка обратилась к рунологу. По словам Райской, женщина сама по себе была конфликтной еще до «встречи» с рунескриптом, но в связи с ее энергетикой эти символы начали работать неправильно.

«Руны пытались, грубо говоря, «почистить» эту землю и этот дом от самой хозяйки. Еще немножко, и она могла бы расстаться с нашим миром, и руны бы завершили свою функцию. Я, к счастью, смогла спасти свою клиентку, а также ее дом и землю», — подытожила Райская.

О том, как исправить проблемы в судьбе с помощью рунической магии, читайте здесь.