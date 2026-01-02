От Минска до Марракеша: куда пустят с российским паспортом без визы и лишних бумаг
Страны Балкан, Марокко и еще ряд направлений, куда россиян пустят без виз
Фото: [Аэропорт «Шереметьево»/Медиасток.рф]
География зарубежных поездок для граждан России в 2026 году сохраняет широкие горизонты, несмотря на трансформацию международных логистических цепочек. Сегодня путешественникам доступны десятки стран, где для пересечения границы достаточно заграничного паспорта, а в ряде случаев — даже внутреннего удостоверения личности.
Основной фокус туристических потоков сместился в сторону Азии, Ближнего Востока и Латинской Америки, однако и европейское направление сохраняет «окна возможностей» для тех, кто ценит мобильность.
Для систематизации планирования отдыха ниже приведен актуальный перечень направлений по макрорегионам:
Ближнее зарубежье и СНГ
- По внутреннему паспорту РФ: Беларусь (срок не ограничен), Казахстан (до 90 дней), Киргизия (до 30 дней без регистрации).
- По загранпаспорту: Грузия (365 дней), Армения (до 180 дней), Узбекистан, Азербайджан и Таджикистан (от 60 до 90 дней с обязательной регистрацией в течение 10–15 дней).
Европа и Турция
- Турция: до 60 дней непрерывно (суммарно 90 дней за полгода).
- Сербия: до 30 дней с возможностью продления на месте.
- Балканский сектор: Черногория и Босния и Герцеговина (до 30 дней).
- Северный Кипр: до 30 дней (въезд осуществляется через турецкие аэропорты).
Азиатский регион
- Китай: безвизовый режим до 30 дней (действует с сентября 2025 года). Гонконг — 14 дней, Макао — 30 дней.
- Таиланд: до 60 дней (требуется предварительная онлайн-регистрация цифровой карты).
- Вьетнам: 45 дней по штампу или до 90 дней по электронной визе.
- Индонезия (Бали): виза по прибытии на 30 дней (35 долларов) с правом продления.
- Малайзия, Филиппины, Монголия: свободный въезд на срок до 30 дней.
Ближний Восток
- ОАЭ и Катар: до 90 дней пребывания без дополнительных разрешений.
- Израиль: до 90 дней, но с обязательным оформлением электронного разрешения ETA-IL до вылета.
- Египет: виза по прибытии за 25 долларов (в Шарм-эш-Шейхе доступен бесплатный «синайский штамп» на 15 дней).
- Саудовская Аравия и Иордания: оформление электронной визы или разрешения по прибытии.
Латинская Америка и Карибы
- Южная Америка: Аргентина, Бразилия, Чили, Колумбия, Перу, Эквадор и Венесуэла (везде до 90 дней).
- Центральная Америка: Панама, Коста-Рика, Никарагуа (до 90 дней).
- Карибский бассейн: Куба (90 дней), Доминикана (30 дней по туркарте), Ямайка (30 дней), Багамы (90 дней).
Африка и Океания
- Африка: Тунис, Марокко, ЮАР, Намибия (до 90 дней без виз). Сейшелы (30 дней) и Маврикий (60 дней).
- Океания: Фиджи и Вануату (до 120 дней), Самоа (60 дней).
Несмотря на лояльность указанных стран, путешественникам рекомендуется проверять срок действия загранпаспорта: в большинстве стран Азии и Ближнего Востока он должен составлять не менее 6 месяцев на дату въезда. Также стоит учесть, что в некоторых местах практикуют неофициальный визаран, позволяющий увеличивать сроки пребывания в стране. Обязательным условием для многих направлений остается наличие обратных билетов и подтверждение бронирования жилья.
Ранее сообщалось, что более 800 авто сгорело во Франции из-за любителей новогодних фейерверков.